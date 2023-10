Secondo l'Agenzia europea 'Copernicus' la Terra è sulla buona strada per registrare il suo anno più bollente

L’Agenzia europea per il clima Copernicus afferma che le temperature del mese scorso hanno stabilito un nuovo record di caldo. Copernicus ha calcolato che la temperatura media di settembre è stata di 16,38 gradi Celsius (61,48 gradi Fahrenheit), superando il vecchio record stabilito nel settembre 2020 di ben mezzo grado Celsius (0,9 gradi Fahrenheit). Si tratta di un margine enorme nei dati climatici.

La temperatura media del mese di settembre di 0,93 gradi Celsius (1,7 gradi Fahrenheit) superiore alla media del periodo 1991-2020 rappresenta il margine più caldo sopra la media per un mese in 83 anni di dati conservati dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Agenzia spaziale europea.

Dopo un’estate calda da record, il riscaldamento della Terra in qualche modo è peggiorato ulteriormente a settembre. Le temperature calde si sono estese in tutto il mondo, ma sono state principalmente guidate dal calore persistente e insolito negli oceani del mondo, che a settembre non si sono raffreddati tanto quanto avviene nella norma e con rfecord di caldo sin dalla primavera, ha detto Carlo Buontempo di Copernicus.

Secondo Samantha Burgess di Copernicus, la Terra è sulla buona strada per il suo anno più caldo mai registrato, circa 1,4 gradi Celsius (2,5 gradi Fahrenheit) più caldo rispetto al periodo preindustriale.

