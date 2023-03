La decisione, rivelata lunedì ad Associated Press, è una delle più importanti assunte dal presidente americano in materia

L’amministrazione Biden sta approvando il grande progetto petrolifero Willow sul North Slope, ricco di petrolio, in Alaska.

La decisione, rivelata lunedì ad Associated Press, è una delle più importanti assunte dal presidente americano Joe Biden in materia di clima ed è destinata ad attirare la condanna degli ambientalisti che sostengono che sia in contrasto con gli impegni climatici presi dal presidente.

