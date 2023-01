E' successo a Wales, nell'estremità occidentale della penisola di Seward. L'animale è stato a sua volte ferito a morte da un residente

Un orso polare ha attaccato e ucciso una donna e un ragazzo in un villaggio isolato dell’Alaska occidentale. Lo riferiscono gli Alaska State Troopers, agenzia di polizia dello Stato Usa dell’Alaska. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione dell’attacco alle 14.30 ora locale di martedì a Wales, nell’estremità occidentale della penisola di Seward, riporta l’emittente KTUU. Secondo le prime informazioni riferite dalle autorità, “l’orso polare è entrato nella comunità e ha inseguito diversi residenti”, per poi attaccare a morte una donna e un ragazzo. I poliziotti riferiscono che l’orso è stato colpito e ucciso da un residente durante l’attacco. I nomi delle due vittime non sono stati resi noti.

Wales è una piccola cittadina prevalentemente Inupiaq di circa 150 persone, poco più di 160 chilometri a nord-ovest di Nome. Gli attacchi mortali di orsi polari sono stati rari nella storia recente dell’Alaska. Nel 1990 un orso polare uccise un uomo molto più a nord di Wales, nel villaggio di Point Lay. I biologi dichiararono poi che l’animale mostrava segni di fame, secondo quanto riportato dall’Anchorage Daily News. Nel 2019 gli scienziati dell’Alaska del Servizio geologico degli Stati Uniti hanno scoperto che i cambiamenti nell’habitat del ghiaccio marino sono coincisi con l’aumento dell’uso della terraferma da parte degli orsi polari e che le probabilità di un incontro con un orso polare sono aumentate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata