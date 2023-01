La rompighiaccio 'Laura Bassi' è arrivata nella Baia delle Balene, un'area fino ad oggi ancora inesplorata

La nave rompighiaccio italiana ‘Laura Bassi’ è arrivata nella Baia della Balene, il punto più a sud mai raggiunto da un’imbarcazione in Antartide. La rompighiaccio, impegnata nella campagna oceanografica della 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), ha cosi battuto un record mondiale assoluto.

L‘area fino ad oggi ancora inesplorata è stata raggiunta per effettuare dei campionamenti previsti per il progetto “Bioclever” (Biophysical coupling structuring the larval and juvenile fish community of the Ross Sea continental shelf: a multidisciplinary approach) coordinato dall’Istituto di scienze polari (Cnr-Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie anche alla collaborazione dell’osservatorio marino MORSea (Università Parthenope).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata