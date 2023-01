Dovrebbe coprire un'area di 1.550 chilometri quadrati

In Antartide, un iceberg delle dimensioni della Grande Londra, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio denominata Brunta. Si tratta di un blocco originatosi dalla crepa nota come Chasm-1, formatasi anni fa e già nel 2019 di grandi dimensioni, come testimoniato dal video. Sebbene sia difficile comprenderne le esatte dimensioni, l’iceberg dovrebbe coprire un’area di 1.550 chilometri quadrati. Si tratta del secondo grande distacco avvenuto nell’area nell’ultimo biennio: la scoperta è avvenuta nella tarda serata di domenica 22 gennaio grazie ai numerosi strumenti installati dal British Antarctic Survey (BAS). Secondo un glaciologo del BAS il distaccamento non è correlato al riscaldamento globale.

