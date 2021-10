L'evento in vista del Cop26 a Glasgow

(LaPresse) Anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha partecipato al ‘Climate Live’, il concerto che si è tenuto sabato a Stoccolma in difesa del clima. Centinaia le persone accorse per ascoltare il concerto e anche i tanti relatori che hanno parlato di cambiamento climatico. Fa parte dei circa 40 eventi che si sono tenuti sabato, organizzati dai giovani attivisti, in vista del Cop26 a Glasgow.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata