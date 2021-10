Le immagini del corteo che ha sfilato nel capoluogo lombardo

(LaPresse) Migliaia di giovani in marcia a Milano alla manifestazione organizzata dal movimento Fridays For Future hanno chiesto a gran voce “giustizia climatica”. In corteo per le vie del capoluogo lombardo anche le attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate.

