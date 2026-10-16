Ucraina, attacco russo nel Dnipropetrovsk: due morti e case distrutte

(LaPresse) Un attacco russo ha causato la morte di due persone a Novooleksandrivka, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, quasi 50 abitazioni sono state danneggiate e una è stata completamente distrutta. L’attacco si inserisce in una fase di nuove tensioni tra Mosca e Kiev sul fronte energetico e nei rapporti tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio russa, interrompendo una breve tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Kiev sostiene infatti che Mosca non abbia rispettato l’intesa, continuando a bombardare gli impianti energetici ucraini nonostante l’appello di Trump, lanciato domenica, affinché entrambe le parti sospendessero le operazioni contro questi obiettivi. Zelensky ha espresso indignazione per i continui attacchi russi e ha dichiarato di sentirsi tradito da Trump. Secondo il presidente ucraino, negli ultimi giorni Kiev, pur avendo accettato la richiesta di tregua americana, si è vista negare le consuete informazioni dei servizi segreti occidentali sui lanci di missili balistici russi. A questo si sono aggiunte restrizioni nell’utilizzo dei terminali di comunicazione satellitare Starlink, di produzione statunitense, strumenti fondamentali per le forze armate ucraine. Le tensioni con Washington si sono quindi ulteriormente acuite. In un’intervista al Financial Times Zelensky ha affermato che la sua pazienza è esaurita e ha annunciato la ripresa degli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio russe. Uno sviluppo che rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Kiev e Washington, mentre proseguono gli attacchi sul territorio ucraino e resta incerto il futuro degli sforzi per una tregua nel conflitto.