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venerdì 16 ottobre 2026

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Studenti in piazza a Roma, il corteo in centro con bandiere palestinesi e striscioni

LaPresse
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(LaPresse) Studenti dei licei in corteo questa mattina nel centro di Roma in occasione della giornata di sciopero studentesco. Alla manifestazione partecipano ragazzi di diversi istituti della Capitale, con striscioni e bandiere palestinesi. La manifestazione si svolge nella giornata in cui l’organizzazione Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) ha annunciato una mobilitazione studentesca contro le politiche del governo sulla scuola, con concentramento previsto alla fermata Cavour della metropolitana.