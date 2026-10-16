Usa, sparatoria in una scuola in Oregon: veglia di preghiera per le vittime

(LaPresse) A Bend, in Oregon, si è svolta una veglia in memoria delle vittime della sparatoria in una scuola elementare, dove un adolescente armato ha ucciso tre studenti e un insegnante. Alla commemorazione hanno partecipato il sindaco della città, Melani Kebler, e la governatrice dell’Oregon, Tina Kotek. Durante la veglia, la sindaca Kebler ha espresso orgoglio per la comunità, che si è riunita per sostenersi a vicenda dopo la tragedia. Secondo le autorità, un ragazzo di 16 anni ha fatto irruzione nell’istituto, sparando contro le porte chiuse a chiave per riuscire a entrare. L’aggressore è stato poi affrontato da una persona presente nella scuola, che lo ha inseguito all’interno dell’edificio e lo ha colpito. Il capo della polizia di Bend, Mike Krantz, ha riferito che il sospettato è stato trovato morto all’interno della scuola pochi minuti dopo la prima segnalazione della sparatoria. In seguito all’attacco, venerdì sono state sospese le lezioni, le attività sportive e tutte le iniziative extrascolastiche nelle 32 scuole del distretto scolastico di Bend-La Pine. Secondo il database gestito da Associated Press e USA Today in collaborazione con la Northeastern University, la sparatoria di Bend è stata la 28ª strage di massa registrata negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno.