Roma, delegazione Anpi contestata alla cerimonia per il rastrellamento del quartiere ebraico

(LaPresse) Momenti di tensione questa mattina nel quartiere ebraico di Roma, durante la cerimonia di commemorazione del rastrellamento del 16 ottobre 1943. Una delegazione dell’Anpi, presente all’iniziativa organizzata da Roma Capitale, è stata contestata da alcuni esponenti della comunità ebraica. All’arrivo della delegazione si sono levate urla e proteste, con accuse all’associazione di sostenere Hamas e richieste di allontanare i suoi rappresentanti dalla cerimonia. Nei giorni scorsi il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, aveva invitato l’Anpi a non partecipare alla commemorazione. La cerimonia è stata temporaneamente interrotta e le delegazioni delle associazioni partigiane presenti, con i propri stendardi, si sono allontanate dal luogo della cerimonia, uscendo dal perimetro transennato e fermandosi ad alcuni metri di distanza. Dopo alcuni minuti, con l’arrivo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la commemorazione è ripresa e si è svolta la deposizione della corona di fiori da parte del sindaco e del presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.