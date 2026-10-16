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venerdì 16 ottobre 2026

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Roma, delegazione Anpi contestata alla cerimonia per il rastrellamento del quartiere ebraico

LaPresse
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(LaPresse) Momenti di tensione questa mattina nel quartiere ebraico di Roma, durante la cerimonia di commemorazione del rastrellamento del 16 ottobre 1943. Una delegazione dell’Anpi, presente all’iniziativa organizzata da Roma Capitale, è stata contestata da alcuni esponenti della comunità ebraica. All’arrivo della delegazione si sono levate urla e proteste, con accuse all’associazione di sostenere Hamas e richieste di allontanare i suoi rappresentanti dalla cerimonia. Nei giorni scorsi il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, aveva invitato l’Anpi a non partecipare alla commemorazione. La cerimonia è stata temporaneamente interrotta e le delegazioni delle associazioni partigiane presenti, con i propri stendardi, si sono allontanate dal luogo della cerimonia, uscendo dal perimetro transennato e fermandosi ad alcuni metri di distanza. Dopo alcuni minuti, con l’arrivo del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la commemorazione è ripresa e si è svolta la deposizione della corona di fiori da parte del sindaco e del presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.