Ucraina, Trump: “Non sono fan di Zelensky, più difficile trattare con lui che con Putin” – La diretta

“Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”, ha aggiunto. Se mi dite che” “Zelensky sta di nuovo colpendo le raffinerie, l’unico risultato è che fa aumentare il prezzo del petrolio a livello mondial. Beh, credo che sia una vergogna. Ci sono tanti altri obiettivi… ci sono molti bersagli che si possono colpire”, ha proseguito Trump.

Ucraina, tutte le notizie in diretta di venerdì 16 ottobre Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, Inizio diretta: 16/10/26 00:00 Fine diretta: 16/10/26 23:58 Punti chiave 07:54 Raid ucraino con droni su regioni russe, colpito anche data center di Yandex

07:27 Trump, non sono fan Zelensky, più difficile trattare con lui che con Putin