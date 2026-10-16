“Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”, ha aggiunto. Se mi dite che” “Zelensky sta di nuovo colpendo le raffinerie, l’unico risultato è che fa aumentare il prezzo del petrolio a livello mondial. Beh, credo che sia una vergogna. Ci sono tanti altri obiettivi… ci sono molti bersagli che si possono colpire”, ha proseguito Trump.
Punti chiave
Nella notte, le forze armate dell’Ucraina hanno colpito diversi obiettivi nelle regioni russe di Mosca, Rostov e Vladimir, nel corso di un’ampia operazione condotta con droni. Lo riporta ‘The Kyiv Independent’ che cita i canali di monitoraggio ExileNova+ e SuperNova+, secondo cui nell’operazione notturna è stato colpito il data center del colosso tecnologico russo Yandex, situato nell’oblast di Vladimir, a circa 500 chilometri dal confine ucraino.
Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”, ha aggiunto. Il presidente ucraino “non vuole arrivare a un accordo. Dice di volerlo, ma non è così”, ha rimarcato Trump.