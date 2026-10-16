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venerdì 16 ottobre 2026

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Ucraina, Trump: “Non sono fan di Zelensky, più difficile trattare con lui che con Putin” – La diretta

Ucraina, Trump: “Non sono fan di Zelensky, più difficile trattare con lui che con Putin” – La diretta
(AP Photo/Alex Brandon)
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Il presidente Usa: “Con attacchi a raffinerie Kiev aumenta prezzi petrolio, vergogna”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”, ha aggiunto. Se mi dite che” “Zelensky sta di nuovo colpendo le raffinerie, l’unico risultato è che fa aumentare il prezzo del petrolio a livello mondial. Beh, credo che sia una vergogna. Ci sono tanti altri obiettivi… ci sono molti bersagli che si possono colpire”, ha proseguito Trump.

Ucraina, tutte le notizie in diretta di venerdì 16 ottobre
Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump,
Inizio diretta: 16/10/26 00:00
Fine diretta: 16/10/26 23:58

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Raid ucraino con droni su regioni russe, colpito anche data center di Yandex

Nella notte, le forze armate dell’Ucraina hanno colpito diversi obiettivi nelle regioni russe di Mosca, Rostov e Vladimir, nel corso di un’ampia operazione condotta con droni. Lo riporta ‘The Kyiv Independent’ che cita i canali di monitoraggio ExileNova+ e SuperNova+, secondo cui nell’operazione notturna è stato colpito il data center del colosso tecnologico russo Yandex, situato nell’oblast di Vladimir, a circa 500 chilometri dal confine ucraino. 

Trump, non sono fan Zelensky, più difficile trattare con lui che con Putin

 Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr “Zelensky non è una persona con cui ci convenga avere a che fare. Non sono un grande fan di Zelensky. Hanno distrutto quel Paese”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. “Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin”, ha aggiunto.  Il presidente ucraino “non vuole arrivare a un accordo. Dice di volerlo, ma non è così”, ha rimarcato Trump.

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