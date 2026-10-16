Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 16 ottobre 2026

Ultima ora

Clima, Suman (AXA Italia): “Cambiamenti climatici sono sfida globale, anche risposta deve esserlo”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Gli effetti del cambiamento climatico non sono più una proiezione ma una realtà già in atto, che impone di ripensare il modo stesso di intendere la protezione. È il messaggio di Stefano Suman, Head of risk management di AXA Italia, intervistato da LaPresse a margine della quinta Venice Conference on Global Governance of Climate Change & Sustainability, in corso sull’isola di San Servolo a Venezia, alla vigilia della COP 31. Secondo l’AXA Future Risk Report 2026, il clima è percepito come il primo dei rischi sia dai cittadini sia dagli esperti, e agisce da moltiplicatore di altre minacce. Per questo il nuovo piano strategico del gruppo, Growing Forward 2027-2029, mette al centro prevenzione e adattamento attraverso tre leve. La prima sono gli investimenti in ricerca e modelli climatici, la seconda gli strumenti tecnologici per prevedere gli eventi meteo, la terza una cultura del rischio da costruire insieme a pubblico e privato. Dal report emerge inoltre che la maggior parte degli italiani ritiene che la sfida climatica vada affrontata con prevenzione e adattamento, e che le assicurazioni debbano avere un ruolo primario. “Abbiamo davanti una sfida globale e anche la risposta deve esserlo”, ha sottolineato Suman.