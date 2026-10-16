Ucraina, ecco StarGate: il drone che evacua i soldati feriti dal campo di battaglia

(LaPresse) In Ucraina è in fase di sperimentazione StarGate, un drone sviluppato per evacuare i soldati feriti dal campo di battaglia, anche nelle aree più pericolose e difficili da raggiungere con i veicoli terrestri. Il sistema è stato progettato dalla società ucraina SkyFall, specializzata in tecnologie per la difesa. L’Associated Press ha avuto accesso esclusivo a una dimostrazione sul campo. Questa settimana il drone è stato consegnato a una brigata da combattimento per essere valutato in condizioni operative di prima linea. Se si dimostrerà affidabile, potrebbe cambiare le operazioni di soccorso militare, consentendo di raggiungere feriti in zone isolate e riducendo i tempi di attesa, che nei casi più gravi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Il nome StarGate richiama la saga di fantascienza in cui portali collegano mondi lontani. Secondo l’azienda, il drone può trasportare un carico fino a 150 chilogrammi, una capacità sufficiente per un soldato ferito con giubbotto antiproiettile ed equipaggiamento da combattimento. La cabina per l’evacuazione medica è costruita attorno a una barella. Sul piano delle prestazioni, StarGate ha una velocità di crociera di circa 65 chilometri orari e può raggiungere i 105 chilometri orari. SkyFall afferma che il sistema può essere preparato al volo in circa dieci minuti. Il drone è pilotato manualmente, ma dispone anche di diverse funzioni di intelligenza artificiale che, secondo il portavoce dell’azienda, gli permettono di operare anche in assenza di segnale GPS, in presenza di segnali falsificati o quando le frequenze di comunicazione sono disturbate. Il costo previsto è di almeno 50.000 dollari per sistema, a seconda della configurazione. SkyFall punta ad arrivare a una produzione di fino a 1.000 unità al mese entro la fine del 2026. La società ha confermato che una brigata militare sta valutando il drone, ma non ha reso noti i risultati dei test. L’effettiva affidabilità di StarGate in condizioni di combattimento resta quindi da verificare.