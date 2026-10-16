Harry e Meghan a Nottingham: il principe gioca a biliardo e decora cupcake

(LaPresse) Il principe Harry e Meghan Markle hanno decorato cupcake durante la visita a Epic Partners, un’organizzazione che sostiene i giovani attraverso programmi sportivi e attività di mentoring, a Nottingham, in Inghilterra. Si è trattato dell’ultima di tre visite alla comunità effettuate dalla coppia nel corso della giornata e delle loro prime apparizioni pubbliche congiunte nel Regno Unito dal ritorno nel Paese. Durante la visita, Harry si è cimentato anche nel biliardo, mostrando le proprie abilità, mentre lui e Meghan hanno condiviso un momento di festa cantando «Happy Birthday» a una ragazzina presente nel centro. L’incontro si inserisce nel programma di iniziative sociali dei duchi di Sussex, dedicato al sostegno dei giovani e delle comunità locali.