Harry e Meghan a Nottingham: la visita a un centro contro la povertà

(LaPresse) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono apparsi insieme a Nottingham, in Inghilterra, accolti da bambini festanti e da una folla di sostenitori. Si tratta della loro prima apparizione pubblica congiunta nel Regno Unito da quando sono tornati nel Paese, in un momento in cui la coppia cerca di ricostruire la propria immagine in Gran Bretagna, sei anni dopo essersi allontanata dagli impegni ufficiali della famiglia reale. I duchi di Sussex hanno visitato il Community Recording Studio, una struttura che attraverso la musica, gli spettacoli e le attività sportive aiuta i giovani a sviluppare competenze pratiche e rafforzare la fiducia in se stessi. Al loro arrivo, la folla ha applaudito la coppia. Tra le voci dei presenti, anche quella di una donna che ha gridato: «Ti vogliamo bene, duchessa Meghan, ti vogliamo bene». La visita a Nottingham è la prima di tre tappe previste in città, dove Harry e Meghan avevano fatto la loro prima apparizione pubblica insieme nel 2017, dopo aver annunciato il fidanzamento. Il principe Harry collabora da oltre dieci anni con il Community Recording Studio e con Epic Partners. Meghan, invece, ha lavorato con l’organizzazione Himmah al libro Together: Our Community Cookbook, pubblicato nel 2018. Il ritorno congiunto in pubblico rappresenta così un’occasione per la coppia di rinnovare il legame con le iniziative sociali e le comunità locali britanniche.