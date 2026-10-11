Florida, l'uragano Isaias scoperchia i tetti delle case: le immagini del drone

L’uragano Isaias ha divelto il tetto di un complesso residenziale a Milton, in Florida, lasciando numerose stanze esposte alle intemperie. Le riprese effettuate con un drone hanno mostrato mobili, effetti personali, materiale isolante, legno e altri detriti sparsi in tutto l’edificio danneggiato. Isaias si è indebolito dopo aver toccato terra sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, nei pressi di Destin, in Florida. La tempesta ha colpito la costa venerdì sera come uragano di categoria 2, ma ha rapidamente perso intensità ed è ora considerata un ciclone post-tropicale. I suoi venti potenti hanno lasciato senza elettricità centinaia di migliaia di persone in Alabama e nel Panhandle della Florida nelle prime ore di sabato. Sabato le autorità hanno confermato altri due decessi, portando a quattro il bilancio delle vittime in Alabama e in Florida da quando Isaias ha toccato terra durante la notte. Si è trattato del primo uragano della stagione atlantica.