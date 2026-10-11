Oman, il Centcom Usa attacca una nave commerciale battente bandiera panamense

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che, secondo quanto affermato, mostra un attacco militare statunitense contro una nave da carico commerciale nel Golfo di Oman a seguito di una presunta violazione del blocco statunitense contro l’Iran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che un caccia ha colpito e messo fuori uso una nave da carico commerciale con un ordigno di precisione nel Golfo di Oman, nell’ambito degli sforzi statunitensi volti a mantenere il blocco navale dei porti iraniani. La M/V Ocean Molica, battente bandiera panamense, era salpata da un porto iraniano e non ha dato ascolto ai ripetuti avvertimenti. L’equipaggio della nave è rimasto illeso, ha precisato il CENTCOM. Nel comunicato, il CENTCOM ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripreso il 14 luglio il loro «blocco contro tutte le navi in entrata o in uscita dai porti iraniani». Nello stesso periodo, quattro navi mercantili sono state rese inabili e 135 navi sono state costrette a tornare indietro «nel corso di tre mesi di rigorosa applicazione delle misure», si legge nel comunicato. Il comunicato ha aggiunto che le forze armate «hanno distrutto 10 petroliere collegate alla rete occulta multimiliardaria del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stesso periodo».