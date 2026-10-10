Torino, manifestazione pro-Pal: pupazzi di cartone di Trump e Nethanyau distrutti e bruciati

Pupazzi di cartone raffiguranti il presidente degli Stati Uniti Trump e il premier israeliano Netanyahu bersagliate con pomodori marci, distrutte a pugni e calci e infine dati alle fiamme durante la manifestazione pro-Palestina a Torino. Decine di manifestanti hanno raggiunto piazza Castello, aprendosi un varco per chiedere “lo stop al genocidio a Gaza e la libertà per il popolo palestinese”. Inizialmente, l’accesso alla piazza era stato impedito da un cordone di polizia. Le due sagome raffiguranti Trump e Netanyahu erano in testa al corteo.