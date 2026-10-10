Trump: "È il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente"

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che è arrivato il momento per l’Ucraina di avere un nuovo presidente, suggerendo che l’attuale leader Volodymyr Zelensky non abbia fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Intervenendo sabato alla Casa Bianca, Trump ha affermato: “Suggerisco che si dotino di un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo”. Il tycoon ha anche sostenuto che se fosse stato presidente degli Stati Uniti nel 2022, la guerra “non sarebbe mai iniziata”. “Non c’era alcun motivo per cui la guerra tra Ucraina e Russia dovesse scoppiare. È scoppiata a causa dell’incompetenza”, ha aggiunto. “È una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. E penso che sia ora che l’Ucraina si doti di un nuovo presidente”, ha aggiunto.