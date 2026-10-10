Usa, l'uragano Isaias colpisce la costa del Golfo: tetti scoperchiati, alberi abbattuti e strade allagate

(LaPresse) Tetti scoperchiati, alberi abbattuti, strade allagate e interruzioni di corrente. L’uragano Isaias ha toccato terra venerdì lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti come tempesta di categoria 2, colpendo alcune zone della Florida e dell’Alabama. I venti hanno raggiunto le 105 miglia orarie, accompagnati da piogge intense, mareggiate potenzialmente letali e inondazioni. Venerdì sera, secondo il sito PowerOutage.com, oltre 594mila utenze erano rimaste senza elettricità. I meteorologi hanno inoltre avvertito del rischio di tornado nel Panhandle della Florida e fino alla Georgia meridionale. Diverse contee hanno disposto evacuazioni obbligatorie, mentre a Mobile, in Alabama, è stato imposto il coprifuoco fino a sabato mattina. Il Centro nazionale uragani ha segnalato condizioni pericolose anche nell’Alabama meridionale e nel Mississippi meridionale. Isaias dovrebbe portare altre piogge intense e possibili inondazioni nel Sud-Est durante il fine settimana, per poi raggiungere alcune zone del Midwest e del Nord-Est entro lunedì.