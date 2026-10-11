California, la tempesta Rachel si abbatte su Long Beach

A Long Beach, in California, gli operai hanno protetto case ed edifici con sacchi di sabbia mentre la tempesta tropicale Rachel portava onde alte e inondazioni sulla costa. Le riprese aeree mostrano gli operai mentre posizionano sacchi di sabbia intorno alle proprietà e rinforzano gli edifici, mentre i residenti prendevano precauzioni contro l’innalzamento del livello dell’acqua. La tempesta ha causato danni lungo le zone costiere, con le onde che si abbattono sulla costa e danneggiano le proprietà costiere. Le inondazioni costiere e le onde alte hanno reso necessarie misure di emergenza in alcune zone della California meridionale, mentre la tempesta si sta spostando attraverso la regione.