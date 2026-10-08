Spagna, a Madrid omaggio a Maricarmen: fiori e candele a Puerta del Sol

(LaPresse) – A Madrid, manifestanti e simpatizzanti si sono riuniti per rendere omaggio a María del Carmen Abascal, l’anziana di 87 anni il cui sfratto dalla sua casa avvenuto lo scorso 23 settembre, dopo tanti anni, ha scatenato proteste in tutta la Spagna. La donna è morta ieri mentre era ricoverata in ospedale. Molti hanno lasciato candele, fiori e lettere presso un altare improvvisato a Puerta del Sol, un luogo dove centinaia di persone si sono accampate per due settimane per protestare contro il costo degli alloggi in Spagna.