Spagna, morta Maricarmen Abascal: l’87enne era diventata il simbolo della lotta per la casa

E’ morta Maricarmen Abascal, l’87enne spagnola diventata il simbolo della lotta per la casa dopo che il suo sfratto a Madrid ha innescato l’ondata di proteste in tutto il Paese contro l’emergenza abitativa. A dare la notizia è stato il Sindicato de Inquilinas. La donna era stata sfrattata lo scorso 23 settembre dall’appartamento nel quartiere di El Retiro, a Madrid, in cui aveva vissuto per 70 anni. Da allora era rimasta ricoverata in ospedale. “Sebbene sia stato raggiunto un accordo storico che le avrebbe permesso di tornare nella sua abitazione, questa soluzione è arrivata troppo tardi. Una situazione assolutamente evitabile dopo un processo estenuante”, ha affermato il sindacato.

Il Sindicato de Inquilinas ha rimarcato che “gli eventi scatenati dall’ingiustizia dello sfratto” di Maricarmen “rappresentano un prima e un dopo nella storia della Spagna”. “Il dibattito sulla casa è al centro dell’attenzione, ma il prezzo pagato per arrivare fin qui è stato troppo alto”, ha affermato. “Ora ci rimane l’esempio di lotta e l’eredità che Maricarmen ci ha lasciato. E, soprattutto, faremo ciò che lei ci ha sempre chiesto: ‘lottate, continuate a lottare per ciò che è vostro’. La tua famiglia, la tua avvocatessa e il tuo sindacato continueremo a difendere il diritto alla casa e a lottare contro gli speculatori, con la forza e il coraggio che ci hai insegnato. Continueremo a lottare per te, per tutte, come hai sempre voluto”, ha assicurato il sindacato.

Sanchez: “Tutto il mio affetto ai cari di Maricarmen”

“Tutto il mio affetto alla famiglia e ai cari di Maricarmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come se fosse la propria. Riposi in pace”. Lo ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la notizia della morte dell’87enne Maricarmen Abascal il cui sfratto a Madrid ha dato origine alle proteste di piazza in tutto il Paese contro la crisi abitativa.