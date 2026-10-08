AXA e Vision lanciano la Venice Conference: sul clima una terza via tra negazionismo e catastrofismo

Né negazionismo né catastrofismo: una terza via per affrontare la crisi climatica. È la proposta della quinta Venice Conference, presentata a Milano da Vision Think Tank e AXA Italia, in programma a Venezia dal 15 al 17 ottobre. Con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la CEO di AXA Italia Chiara Soldano e il direttore di Vision Francesco Grillo, sul tavolo oltre cento relatori, gruppi di lavoro di giovani ricercatori e proposte concrete da portare alla COP31. Tre giorni che si chiuderanno con la firma del Manifesto di Venezia.