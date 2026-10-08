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giovedì 8 ottobre 2026

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Carburanti, Pichetto Fratin: "Incontro al Mimit per fare quadro della situazione sulla raffinazione"

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(LaPresse) Dall’incontro al Mimit di oggi aspettiamo “la ricognizione dello stato della situazione. Noi siamo un Paese che ha ancora le raffinerie e una produzione sufficiente a livello nazionale, tolte alcune specialità tipo il jet fuel. Ma è chiaro che quello che viene raffinato va anche all’esterno: dobbiamo farci un’idea di questo quadro”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin arrivando al Mimit per l’incontro con le società operanti nel settore della raffinazione.