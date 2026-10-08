Carburanti, Pichetto Fratin: "Incontro al Mimit per fare quadro della situazione sulla raffinazione"

(LaPresse) Dall’incontro al Mimit di oggi aspettiamo “la ricognizione dello stato della situazione. Noi siamo un Paese che ha ancora le raffinerie e una produzione sufficiente a livello nazionale, tolte alcune specialità tipo il jet fuel. Ma è chiaro che quello che viene raffinato va anche all’esterno: dobbiamo farci un’idea di questo quadro”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin arrivando al Mimit per l’incontro con le società operanti nel settore della raffinazione.