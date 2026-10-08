Giornata mondiale della vista, Gemmato: "Puntare alla prevenzione migliorando liste di attesa"

“Abbiamo una popolazione anziana, siamo fra i primissimi al mondo con 84,1 anni di aspettativa di vita fra le popolazioni più longeve, però per rendere sostenibile il nostro sistema dobbiamo investire in prevenzione”. Prevenzione, prevenzione e prevenzione. E’ il mantra espresso oggi dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, nel corso del convegno a Roma “Guardiamo lontano” promosso da Apmo (Associazione pazienti malattie oculari) in occasione della Giornata mondiale della vista. “Oggi si parla di questo, di come evitare l’insorgenza di patologie oculari e farlo partendo banalmente da una serie di screening che si possono e si devono fare per evitare che si conclamino sintomi. Il nostro governo – ha aggiunto Gemmato – ha promulgato il 23 luglio 2025 il decreto liste d’attesa, rubricato così, ha dato alle regioni degli strumenti per migliorare le performance e abbattere le liste d’attesa. Quest’anno rispetto all’anno scorso abbiamo avuto un’implementazione di 1,6 milioni di prestazioni erogate in più, sintomatico che queste misure funzionano; è evidente che ci sono delle regioni che performano a macchia di leopardo, ma il nostro governo deve ovviare a queste differenze ed evitare che queste sperequazioni esistano nel nostro sistema sanitario nazionale.”