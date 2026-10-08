Masters 1000 Shanghai, anche il personaggio di Scruffy Puppy si dà al tennis

(LaPresse) Anche Scruffy Puppy, la gigantesca scultura vegetale di Shanghai a forma di West Highland White Terrier diventata virale durante il Shanghai International Flower Show, si è dato al tennis. In occasione del prestigioso Masters 1000, che vede in campo i più forti giocatori del circuito a eccezione dell’infortunato Jannik Sinner, il popolare “personaggio” cittadino ha fatto il suo debutto presso l’area dedicata ai fan del torneo, allestita al Fosing Flour Mill. Lo spazio temporaneo offre un’area fotografica con il trofeo del campionato, merchandising del Masters e un mini campo da tennis, proponendo ai visitatori un’esperienza immersiva del torneo. Il Fosing Flour Mill, un edificio centenario costruito nel 1912, è stato aperto al pubblico per la prima volta dopo il restauro come spazio culturale e per attività pubbliche.