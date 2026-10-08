Turchia, crolla edificio di sette piani a Istanbul: persone intrappolate tra le macerie

(LaPresse) Squadre di soccorso stanno lavorando per rintracciare e salvare le persone intrappolate tra le macerie dopo il parziale crollo di un edificio di sette piani a Istanbul. Sarebbero almeno sette, tra cui un bambino di 6 anni, le persone rimaste bloccate sotto alle macerie. I tre piani inferiori dell’edificio, incluso un negozio al piano terra, sono crollati prima dell’alba nel quartiere di Maltepe, nella parte asiatica di Istanbul, città divisa in due dallo Stretto del Bosforo. Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha dichiarato che i residenti sono stati evacuati in sicurezza dai piani superiori, mentre le squadre di soccorso hanno estratto cinque persone dalle macerie e continuano le operazioni per raggiungere altre sette.