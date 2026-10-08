Filippine, il presidente polacco "sfida" sul ring Manny Pacquiao

(LaPresse) A Manila il presidente polacco Karol Nawrocki ha partecipato a una sessione speciale di allenamento sul ring con il segretario Manny Pacquiao, ex campione del mondo di boxe in otto categorie di peso. Il capo di Stato polacco, da sempre appassionato di sport da combattimento, si è recato in palestra per una sessione di allenamento con il neo-nominato segretario della Commissione Nazionale per la Lotta alla Povertà (NAPC) delle Filippine. Insediatosi solo un mese fa, Pacquiao ha intrapreso una nuova battaglia alla guida della campagna nazionale contro la povertà. Nawrocki non ha nascosto la sua ammirazione per l’ex campione del mondo, definendo Pacquiao un simbolo intramontabile di grinta, disciplina e trionfo sulle avversità. “Sul ring si combatte per una cintura. Nel servizio pubblico si combatte per il popolo”, ha detto Pacquiao. “Avere il Presidente Nawrocki con noi dimostra che la nostra lotta contro la povertà è una lotta universale. Stiamo sconfiggendo la povertà, una comunità alla volta”. Pacquiao ha inoltre affermato che l’allenamento con il leader polacco è un promemoria stimolante del fatto che la vera leadership richiede impegno, resilienza e il coraggio di scendere in campo per coloro che ne hanno più bisogno.