Ucraina, missile rade al suolo edificio a Pryluky: i soccorritori scavano tra le macerie

(LaPresse) È salito a 22 morti, tra cui 5 bambini, il bilancio dell’attacco missilistico russo di mercoledì 7 ottobre a un edificio residenziale di Pryluky, nell’oblast di Chernihiv, in Ucraina. Altre 54 persone sono rimaste ferite. I soccorritori continuano a cercare tra le macerie nella speranza di trovare ancora sopravvissuti. Finora sono state tratte in salvo 15 persone, tra cui un bambino, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. “Questo è il ‘regalo’ che Putin si è fatto per il suo compleanno: uccidere bambini, uccidere persone”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.