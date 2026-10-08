Cina: la meravigliosa pagoda di Shibaozhai, circondata dal fiume Yangtze

(LaPresse) Nelle scorse ore il livello dell’acqua nel tratto di Zhongxian del fiume Yangtze a Chongqing, in Cina, ha raggiunto i 172 metri. Con l’innalzamento del livello dell’acqua, la pagoda Shibaozhai ha assunto l’aspetto di un “bonsai del fiume Yangtze”, completamente circondato dall’acqua. Costruita durante la dinastia Ming (1368-1644), Shibaozhai è una spettacolare pagoda in legno alta 56 metri e strutturata su 12 piani, addossata a una ripida parete rocciosa lungo la riva del fiume Yangtze. La pagoda integra paesaggio naturale e culturale. Shibaozhai è una “perla sul fiume” nella cintura turistica dorata delle Tre Gole del fiume Yangtze, un connubio di montagne, acqua e architettura antica. Protetto da un argine che lo circonda, si erge al centro del fiume Yangtze come un gigantesco “bonsai” che racchiude montagne, acqua, alberi ed edifici.