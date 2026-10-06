L'annuncio di Sinner su X: "La stagione 2026 è ufficialmente finita"

(LaPresse) “Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita”. Lo annuncia in un post sui social Jannik Sinner. “Specialmente la fine della stagione a Torino mi ha dato sempre tante belle sensazioni ed emozioni, quest’anno sarà diverso ma al momento ho bisogno di pensare a lungo termine alla mia carriera quindi farò il massimo per tornare al 100%”, aggiunge il tennista numero 1 al mondo.