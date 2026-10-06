Figc, Petrucci: "Commissario Malagò è la cosa più logica e di buon senso"

(LaPresse) “Non sarebbe un controsenso fare commissario Malagò. È la cosa più logica che si potesse fare in questo momento, è facile parlare all’esterno. Secondo me se si fa è la soluzione più logica”. Così Gianni Petrucci, presidente della Fip (Federazone italiana Pallacanestri), all’ingresso del Coni, in vista della Giunta e del Consiglio che ha poi deciso sul commissariamento della Figc. “Io avevo detto che avevamo toccato il fondo. È il momento più triste. Oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei nove pareri che hanno fatto. Nello sport non si vince coi pareri. Si vince con il fair play, con l’educazione e con l’etica. Oggi se c’è un vincitore quello è il ct Mancini’, ha aggiunto. Tornando sull’ipotesi, poi verificatasi, di Malagò commissario spiega: “Di questa soluzione sono contentissimo perché è il buon senso, non ci sono vincitori né vinti. A vincere è l’autonomia dello Sport? Questa non è una autonomia dello sport, si sono messi d’accordo, non c’entra niente. Questa è l’unica via”.