Figc, Malagò nominato commissario: la Giunta Coni ha votato all’unanimità

La Giunta nazionale del Coni ha votato all’unanimità il commissariamento della Figc con Giovanni Malagò nelle vesti di commissario. L’assemblea elettiva della Figc si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. È quanto emerge dalla riunione della Giunta Coni nel corso della quale è stato raggiunto un accordo tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e quello della Figc, Giovanni Malagò per il commissariamento della Federazione affidato allo stesso Malagò. Per la ratifica del commissariamento si attende ora il Consiglio Nazionale Straordinario del Coni in programma alle ore 14 a porte chiuse. A quanto si apprende, l’unico degli aventi diritto in Giunta a non prendere parte al voto è stato proprio Malagò.

Buonfiglio: “Malagò vittima di malfunzionamento”

“Per me Malagò è vittima di un malfunzionamento e quindi perché doveva pagare lui? Così ho detto: ‘commissariamo la federazione e nominiamo lui commissario’. Perché lui? Perché ha un curriculum perfetto, stiamo riprendendo il cammino con la Nazionale di calcio e così gli diamo la possibilità di condurla in questi 90 giorni”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, al termine del Consiglio nazionale straordinario del Coni, che ha commissariato la Figc.