Figc, Abodi su mancato tesseramento Malagò: “Io solo osservatore”

La questione del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla Figc, di cui è presidente, torna a far discutere. “Il no della procura Coni alla richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento Figc di Giovanni Malagò? Non c’è un commento da fare: è un tema che sta affrontando la giustizia sportiva in tutte le sue articolazioni. Le norme sportive si conoscono e si conoscono anche quelle dello Stato”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Obiettivo tricolore’ in Senato. “Ognuno ha il suo ruolo – ha aggiunto – il mio in quest’ambito è quello di osservatore, interessato ma rispettoso“.

Buonfiglio: “Farò mio dovere, ma questione da trattare senza fretta”

Roma, 9 set. (LaPresse) – “Il no della procura Coni alla richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento Figc di Giovanni Malagò? L’unica cosa che devo fare è il mio dovere di presidente del Coni. Non avrei mai creduto che questa storia si potesse formalizzare e non avrei mai voluto che avvenisse”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Obiettivo tricolore’ in Senato. “Va trattata con attenzione e senza fretta – ha aggiunto – perché lo sport italiano non è una federazione, qui nessuno ha fretta. Di certo c’è che il Coni e il suo presidente cercheranno di non sbagliare”.