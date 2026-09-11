11 settembre 2001, Trump alla commemorazione al Pentagono con la First Lady Melania

Il presidente Usa Donald Trump ha celebrato venerdì il 25esimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre partecipando a una cerimonia al Pentagono a Washington. Il Dipartimento della Difesa fu uno dei bersagli degli attacchi, con uno dei jet dirottati che si schiantò contro l’edificio. Trump e la First Lady Melania hanno ascoltato la lettura uno ad uno dei nomi delle 184 persone uccise, intervallata dal suono di una campana tra l’uno e l’altro, con le immagini di ognuna delle vittime proiettate su un grande schermo accanto al palco. Gli attentati di al Qaeda contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, con gli aerei di linea dirottati dai terroristi che si schiantarono a Washington, contro le Torri Gemelle a New York e in un prato in Pennsylvania, provocarono 2977 morti.