Legge elettorale, Meloni: "Italiani potranno scegliere, sono fiera"

“Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Io sono fiera che questo l’abbia fatto il centrodestra”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Vercelli, a margine dell’inaugurazione della seconda edizione di Risò, il Festival internazionale del riso, a proposito della legge elettorale. “Il tema è chi ha consentito che ci fosse la scelta del parlamentare e le preferenze nella legge elettorale e chi invece non l’ha fatto. Lo ha fatto il centrodestra e io sono contenta di questo”, ha aggiunto Meloni.