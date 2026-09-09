Iran, diffuso il video dei lanci di missili contro obiettivi in Giordania

(LaPresse) Nelle prime ore di mercoledì mattina, l’esercito iraniano ha diffuso un video che, secondo quanto riferito da Teheran, mostra il lancio di missili verso obiettivi statunitensi in Giordania, in risposta agli ultimi attacchi americani. Si tratta dell’ultima rappresaglia nella nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Nelle ore precedenti, l’esercito statunitense aveva dichiarato di aver distrutto cinque petroliere iraniane cariche di greggio, dopo due attacchi condotti negli ultimi due giorni dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana contro una nave da guerra americana. Interpellato sugli attacchi contro una base aerea in Giordania, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere informazioni da fornire. L’esercito giordano ha riferito che i propri sistemi di difesa aerea hanno intercettato 18 missili balistici diretti verso il territorio nazionale, mentre altri due sono caduti in aree disabitate. Secondo le autorità di Amman, non sono state segnalate vittime. La Giordania è uno stretto alleato degli Stati Uniti e ospita sul proprio territorio forze militari americane. Le basi militari del regno sono quindi diventate negli ultimi tempi un bersaglio ricorrente degli attacchi iraniani.