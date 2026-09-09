Giordania, intercettati missili iraniani nei cieli di Mafraq: alta tensione con gli Usa

(LaPresse) Nelle prime ore di mercoledì, alcuni missili iraniani sono stati intercettati nei cieli di Mafraq, città situata a circa 70 chilometri a nord della capitale giordana Amman. Il lancio dei missili arriva dopo che, secondo i media statali iraniani, Teheran ha colpito obiettivi statunitensi in Giordania in risposta agli ultimi attacchi americani. L’esercito statunitense aveva dichiarato di aver distrutto, martedì, cinque petroliere iraniane, dopo i recenti attacchi contro le proprie navi da guerra. Si tratta dell’ultima escalation di una serie di attacchi e rappresaglie che hanno riportato Stati Uniti e Iran verso una nuova fase di aperta ostilità, nel contesto di un conflitto che dura ormai da oltre sei mesi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere informazioni da fornire in merito agli attacchi contro la base aerea giordana.