Iran, catturato un sottomarino Usa all’ingresso dello Stretto di Hormuz

(LaPresse) L’Iran ha dichiarato martedì di aver catturato, all’alba, uno dei veicoli subacquei senza equipaggio dell’esercito statunitense all’imbocco dello Stretto di Hormuz. La notizia è stata diffusa dalla televisione di Stato iraniana. L’Islamic Republic of Iran Broadcasting ha citato le forze navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e ha trasmesso immagini che mostrerebbero il presunto veicolo subacqueo catturato. Lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi strategici per il traffico marittimo internazionale, è diventato un importante strumento di pressione da parte di Teheran. La sua completa riapertura rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti stanno infatti cercando di garantire il passaggio delle navi attraverso lo stretto, predisponendo scorte per proteggerle da possibili attacchi con missili e droni iraniani.