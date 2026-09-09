Iran, Usa: “Distrutte 5 petroliere”. Teheran contrattacca e lancia bombe a grappolo in Giordania – La diretta

Non accennano a fermarsi gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Le forze nordamericane hanno distrutto cinque petroliere di Teheran mentre, in risposta, i Pasdaran hanno fatto sapere di aver colpito due navi di Washington e otto petroliere. Secondo Jennifer Griffin, giornalista di Fox News, la Repubblica Islamica “ha lanciato missili balistici e munizioni a grappolo su obiettivi all’interno della Giordania“.