Iran, Usa: “Distrutte 5 petroliere”. Teheran contrattacca e lancia bombe a grappolo in Giordania – La diretta

Non accennano a fermarsi gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Le forze nordamericane hanno distrutto cinque petroliere di Teheran mentre, in risposta, i Pasdaran hanno fatto sapere di aver colpito due navi di Washington e otto petroliere. Secondo Jennifer Griffin, giornalista di Fox News, la Repubblica Islamica “ha lanciato missili balistici e munizioni a grappolo su obiettivi all’interno della Giordania“.
Punti chiave
- Pasdaran: "Colpita base Usa in Giordania"
- Media: "Nell'attacco di Teheran in Giordania usate bombe a grappolo"
- Teheran: "Attaccati obiettivi Usa in Giordania". Amman: "Abbattuti 18 missili"
- Pasdaran: "Colpite due navi Usa e otto petroliere in risposta ad attacchi Usa"
- Usa: "Distrutte cinque petroliere iraniane"
In Iran i Guardiani della rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran, “hanno lanciato un’operazione punitiva contro la base statunitense di al-Azraq in Giordania con pesanti attacchi missilistici, utilizzando missili balistici”, in risposta all’attacco Usa contro petroliere iraniane. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr, aggiungendo che l’operazione dei Pasdaran “ha preso di mira gli hangar di riparazione e manutenzione, le aree di preparazione e le posizioni di dispiegamento degli aerei da guerra F-35, F-16 e F-15, nonché gli hangar dei caccia, infliggendo gravi danni al nemico”.
La giornalista Jennifer Griffin di Fox News, nel corso della trasmissione ‘Special report’, ha riferito di potere confermare che “l’Iran ha lanciato missili balistici e munizioni a grappolo su obiettivi all’interno della Giordania”.
L’Iran ha lanciato attacchi contro obiettivi Usa in Giordania in risposta ai raid statunitensi in cui Washington ha riferito di avere distrutto cinque petroliere iraniane. Lo riportano i media di Stato iraniani. L’esercito giordano ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 18 missili balistici lanciati verso il proprio territorio e che altri due sono caduti in zone disabitate. Non sono state registrate vittime. La Giordania è un fedele alleato degli Stati Uniti che ospita forze americane, il che rende le basi militari del regno un bersaglio di ripetuti attacchi iraniani.
La Marina del Corpo iraniano delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc), i cosiddetti Pasdaran, “ha annunciato di aver colpito due navi Usa e otto petroliere nel Golfo Persico come rappresaglia per gli attacchi americani contro cinque petroliere iraniane”. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna, aggiungendo che i Pasdaran hanno inoltre “preso di mira 10 navi che, con l’incoraggiamento degli Stati Uniti, stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz”.
Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane “dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha preso di mira una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti con missili balistici per due volte negli ultimi due giorni”. Lo ha riferito il Comando centrale Usa (Centcom), secondo cui “la nave da guerra Usa è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione” senza che siano stati registrati feriti.
“In risposta agli ultimi attacchi falliti dell’Iran, il Centcom ha distrutto le petroliere dell’IRGC M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 e M/T Riesco nel Golfo di Oman, nonché la M/T Derya nei pressi dell’isola di Kharg”, si legge nel comunicato del Comando Usa, in cui viene aggiunto che le forze statunitensi “hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inutilizzabili”.