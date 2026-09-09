Germania, migliaia in piazza a Colonia contro l’AfD dopo il voto in Sassonia-Anhalt

(LaPresse) Diverse migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione contro l’AfD, il partito tedesco di destra radicale, a Colonia, nella Germania occidentale. La protesta si è svolta dopo la vittoria dell’AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. I manifestanti hanno scandito slogan, sventolato bandiere arcobaleno e mostrato numerosi striscioni. Tra i messaggi esposti anche «Non fidatevi dei tedeschi» e «La nostra voce è la nostra arma». Il corteo è iniziato nella gremita piazza Heumarkt, dove i partecipanti si sono radunati prima di attraversare le vie del centro della città. Nelle elezioni regionali di domenica in Sassonia-Anhalt, l’AfD non ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria per formare da sola il primo governo statale di estrema destra in Germania dall’epoca nazista. Il partito, tuttavia, potrebbe ancora riuscire a raggiungere una posizione di maggioranza attraverso eventuali accordi politici.