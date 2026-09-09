Gaza, attacco israeliano su Bureij: edifici rasi al suolo e residenti tra le macerie

(LaPresse) Un attacco aereo israeliano contro il campo profughi di Bureij, nella zona centrale della Striscia di Gaza, ha provocato una vasta distruzione, con diversi edifici rasi al suolo. Dopo il raid, gli abitanti del campo sono stati ripresi mentre rimuovevano le macerie alla ricerca dei propri effetti personali. Secondo quanto riferito dai residenti locali, nella giornata sono stati diffusi avvisi di evacuazione anche in diverse altre aree della Striscia di Gaza. Gli avvisi sono stati seguiti da attacchi a Khan Younis, nel campo profughi di Bureij e nella città di Gaza, compresa un’area nei pressi dell’ospedale Shifa.