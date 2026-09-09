Kenya, vasto incendio sul Monte Kenya: distrutti 8.700 ettari di vegetazione

(LaPresse) Un vasto incendio boschivo ha distrutto circa 8.700 ettari di vegetazione sul Monte Kenya da quando le fiamme sono state segnalate per la prima volta, il 1° settembre. A riferire la stima è il Mount Kenya Trust, organizzazione impegnata nella tutela dell’ambiente. Le autorità non hanno ancora individuato le cause dell’incendio. Martedì, intanto, sono proseguite le operazioni per contenere e spegnere i focolai residui. Sul posto sono impegnate squadre del Mount Kenya Trust, del Kenya Forest Service, del Kenya Wildlife Service, delle Forze di Difesa del Kenya, della Lewa Wildlife Conservancy e di Rhino Ark, con il supporto delle comunità locali e di mezzi aerei forniti da Tropic Air. L’incendio ha sollevato preoccupazioni per i possibili danni alla fauna selvatica, alle risorse idriche e ai fragili ecosistemi d’alta quota della montagna. Con i suoi 5.199 metri, il Monte Kenya è la montagna più alta del Kenya e la seconda più alta dell’Africa, dopo il vicino Monte Kilimangiaro, in Tanzania, che raggiunge i 5.895 metri. Pur essendo molto più basso dell’Everest, la vetta più alta del mondo con i suoi 8.849 metri, il Monte Kenya riveste un’importanza ambientale globale grazie al suo particolare ecosistema alpino equatoriale, ai ghiacciai e alla ricca biodiversità.