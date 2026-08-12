Russia, Putin sale sulla nave da guerra Varyag: “La Nato si sta infiltrando nella regione Asia-Pacifico”

Mercoledì il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la nave da guerra missilistica russa Varyag a Yuzhno-Sakhalinsk, impegnata in un’esercitazione navale nel Pacifico. La Russia risponderà con la stessa moneta nel caso i Paesi occidentali decidessero di sequestrare navi mercantili russe, ha dichiarato il leader russo. “Se questa decisione verrà messa in pratica, saremo costretti a rispondere con la stessa moneta”, ha minacciato Putin. Il leader del Cremlino ha poi sottolineato che ciò non avverrà necessariamente nelle acque in cui sono previsti i raid contro le navi russe, “ma piuttosto ovunque lo riterremo necessario e opportuno, ovunque, anche all’interno dell’area di responsabilità della Flotta del Pacifico”. Durante la visita, Putin ha affermato che la NATO si sta infiltrando nella regione Asia-Pacifico, non solo. Il presidente russo ha inoltre affermato che Mosca non ha rivendicazioni nei confronti del Giappone e non rappresenta una minaccia per la sua sicurezza.