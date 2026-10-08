Legge elettorale, Donzelli: "Consulta è cosa più seria delle correnti del Pd"

“Poi non è che tutto quello che al Pd non torna è incostituzionale. La Corte è una cosa un po’ più seria delle correnti del Pd”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera dopo l’approvazione della nuova legge elettorale. Non ci sono timori sulla legge? “Timore non c’è mai. Noi qualsiasi cosa decida la Corte la rispetteremo e la riconosceremo. Se ci saranno dei ricorsi, la Corte si esprimerà e noi la ascolteremo con serenità e con la convinzione di aver fatto una buona legge, anche dal punto di vista costituzionale”, ha concluso Donzelli.