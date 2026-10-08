Legge elettorale, Tajani: "Maggioranza solida, ci candidiamo a governare prossimi 5 anni"

“Vittoria per la maggioranza? Era tutto previsto, che avremmo fatto la legge elettorale e non ci sarebbero stati franchi tiratori”. Così il vicepremier Antonio Tajani, uscendo dalla Camera dei deputati a seguito del voto sulla legge elettorale. “Un errore di pochi voti” è invece il commento invece alla bocciatura dell’emendamento sulle preferenze avvenuta lo scorso luglio sempre a Montecitorio: “Mi pare che la maggioranza è più che solida, continuerà a governare, ci candidiamo a governare per i prossimi cinque anni“.