Statua di Trump all'Eurocamera a Strasburgo, l'artista: "Questo è il re dell'ingiustizia"

‘Orange Plague’, la piaga arancione. Si chiama così la statua rivestita d’oro che raffigura il presidente Usa Donald Trump nudo, con in mano un lungo bastone e seduto sulla schiena di un uomo più piccolo, esposta martedì al Parlamento europeo a Strasburgo. L’autore della statua satirica alta 2,5 metri e rivestita d’oro a 23 carati è l’artista danese Jens Galschiot, che accusa il capo della Casa Bianca di ostacolare gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico. Accanto alla statua si trovano cartoncini illustrativi che spiegano che il ‘Re dell’ingiustizia’ è “seduto sulla schiena di un uomo” che sta sprofondando sotto il suo peso. “Farei qualsiasi cosa per aiutarlo. Tranne togliermi dalle sue spalle”, si legge sul cartoncino, con l’artista che incolpa Trump per aver ostacolato i tentativi di affrontare il cambiamento climatico. Sul suo account Instagram, l’artista ha postato il video in cui scopre la statua. “Credo già sappiate chi è, è il re dell’ingiustizia”, ha detto alla platea.