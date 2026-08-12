Putin: “Se navi russe verranno sequestrate risponderemo”

La Russia risponderà con la stessa moneta nel caso i paesi occidentali decidessero di sequestrare navi mercantili russe. Lo ha detto il presidente della Russia Vladimir Putin. “Se questa decisione verrà messa in pratica, saremo costretti a rispondere con la stessa moneta”, ha minacciato Putin, come riporta l’agenzia Tass. Ha poi sottolineato che ciò non avverrà necessariamente nelle acque in cui sono previsti i raid contro le navi russe, “ma piuttosto ovunque lo riterremo necessario e opportuno, ovunque, anche all’interno dell’area di responsabilità della Flotta del Pacifico”.

Intervenendo durante una visita a una nave da guerra russa impegnata in un’esercitazione navale nel Pacifico, Putin ha definito le azioni occidentali volte a sequestrare navi legate alla Russia una violazione del diritto marittimo internazionale. “Non è altro che pirateria e rapina”, ha affermato il leader russo. Il comandante della Flotta del Pacifico, l’ammiraglio Viktor Liina, ha riferito a Putin che la marina è pronta ad avviare ispezioni sulle navi mercantili al servizio delle “nazioni ostili”.La Francia e il Regno Unito hanno fermato petroliere sospettate di far parte della ‘flotta ombra’ russa che trasporta petrolio in violazione delle sanzioni internazionali. L’Ue ha sanzionato centinaia di navi della flotta ombra.

Vance ha chiesto a Kiev di fermare attacchi nel Mar Nero

L’Ucraina ha sospeso un’intensa campagna di attacchi con droni contro le petroliere nel Mar Nero, in seguito a una richiesta avanzata alla fine del mese scorso dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. È quanto hanno riferito fonti ufficiali ucraine al Financial Times, secondo cui Vance ha avanzato tale richiesta il 31 luglio durante una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Washington era allarmata dal fatto che l’Ucraina stesse destabilizzando ulteriormente i mercati petroliferi e danneggiando le aziende statunitensi prendendo di mira le petroliere che trasportavano greggio convogliato dal Kazakistan verso un terminale del Caspian Pipeline Consortium (CPC) nel porto russo di Novorossiysk. Da allora l’Ucraina non ha più colpito petroliere nei pressi del terminale del CPC. “Ascoltiamo con molta attenzione i nostri partner americani”, ha dichiarato un alto funzionario ucraino, aggiungendo che Kiev ha istituito appositi “meccanismi” in risposta alla richiesta degli Stati Uniti. La CPC è stata “un tema ricorrente nelle conversazioni con i governi degli Stati Uniti e del Kazakistan”, ha aggiunto la fonte.

Zelensky: “Operazione contro base navale russa a Novorossiysk”

“Questa notte le nostre Forze di difesa ucraine hanno condotto un’operazione senza precedenti per colpire la base navale di Novorossiysk, l’ultimo avamposto principale della flotta russa nel Mar Nero, a oltre 300 chilometri dalla linea del fronte”. È quanto fa sapere in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I nostri droni a reazione ‘Palyanytsia’, i missili ‘Neptun’ e i sistemi marini senza equipaggio hanno colpito con precisione gli obiettivi designati. È stato confermato che sono state colpite le postazioni della difesa aerea, gli attracchi e le infrastrutture del porto marittimo”, aggiunge Zelensky.